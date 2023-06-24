Вода убывает. В барнаульском Затоне сняли режим повышенной готовности

Уровень воды в Оби на сегодня составляет 507 см

24 июня 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Действовавший с 16 июня режим повышенной готовности сняли в барнаульском микрорайоне Затон в связи со стабилизацией паводковой обстановки, сообщили в телеграм-канале мэрии.

По последним данным Западно-Сибирского УГМС, уровень воды в реке за сутки упал на 23 см, сейчас он составляет 507 см (критическая отметка – 560 см).

По состоянию на 23 июня в Затоне частично был подтоплен 21 земельный участок и несколько участков дорог. Также ограничено движение на остров Шубинский, проехать туда можно только по понтонному мосту.