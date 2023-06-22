Сейчас остаются подтопленными несколько десятков приусадебных участков, но в дома вода не зашла

22 июня 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Вторая волна паводка в Алтайском крае идет на убыль. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону, сейчас уровень воды в реках снижается.

Так, в Барнауле река Обь "ушла" на 10 см – до 547 см при критической отметке 560 см. Сейчас в микрорайоне Затон подтоплено 39 приусадебных участков, подтопления жилых домов не наблюдается.

Уровень Оби у села Усть-Пристань снизился еще на 19 см. В селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района подтопленных приусадебных участков нет. В селе Клепиково остаются подтопленными семь участков.

Уровень реки Бии в два раза ниже критической отметки. Река Катунь у села Сростки также ниже опасного уровня на 138 см. Гидрологическая обстановка на реке Алей, Чарыш и Чумыш также остается спокойной.

В МЧС добавили, что следят за ситуацией. В муниципалитетах, где есть подтопленные участки, продолжает действовать режим повышенной готовности – там дежурят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.