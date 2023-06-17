Вода в Оби продолжает прибывать. В алтайском МЧС рассказали об обстановке с паводком
В барнаульском Затоне подтопило 21 приусадебный участок
17 июня 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: amic.ru
Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю продолжают контролировать гидрологическую обстановку, сообщили в телеграм-канале ведомства.
По состоянию на 17 июня ситуация с паводком в регионе следующая:
- вода в реке Оби возле Барнаула продолжает прибывать. В Затоне частично подтопило 21 приусадебный участок, подтопленных жилых домов нет;
- в районе села Усть-Чарышская Пристань в Усть-Пристанском районе фиксируется снижение уровня воды в Оби на 5 см. Гидрологическая обстановка стабилизируется. Подтопленными в муниципалитете остаются около 30 приусадебных участков. Подтопленных жилых домов нет;
- река Бия возле Бийска "упала" на 23 см. Уровень воды в реке Катуни в районе села Сростки снизился на 21 см. Ситуация остается на контроле.
В Затоне и Усть-Пристанском районе работают оперативные группы.
Напомним, 17 июня уровень воды в реке Оби в Барнауле составляет 547 см при критическом уровне 560 см.
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