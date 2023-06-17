НОВОСТИЭкология

До критической отметки все ближе. В Барнауле растет уровень воды в Оби

За сутки вода поднялась на 7 см

17 июня 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле продолжает расти уровень воды в реке Оби, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

За сутки вода поднялась на 7 см – до 547. Тем самым до критической отметки осталось всего 13 см.

На других реках края, наоборот, наблюдается понижение уровня воды.

Накануне в МЧС сообщили, что на 15 июня в Алтайском крае было подтоплено четыре населенных пункта: поселок Полеводка в Бийском районе, села Усть-Чарыш и Клепиково Усть-Пристанского района, а также поселок Затон в Барнауле.

При этом везде, за исключением Затона, уровень воды снижался уже тогда.

Барнаул Алтайский край Паводок Обь
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае - 2023

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:54:05 17-06-2023

В Фоминском второй день вода падает и Усть-Чарышской пристани на спаде. Так что Затону повезет, картошку не смоет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
АУ ПРОКУРОРСКИЕ )))

12:57:28 17-06-2023

С какой стати депутат Степурка захватил ПРИРОДНЫЙ ВОДОЁМ, озеро Пионерское на Булыгино ??? И наживается на барнаульцах !!!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров