До критической отметки все ближе. В Барнауле растет уровень воды в Оби

За сутки вода поднялась на 7 см

17 июня 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле продолжает расти уровень воды в реке Оби, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

За сутки вода поднялась на 7 см – до 547. Тем самым до критической отметки осталось всего 13 см.

На других реках края, наоборот, наблюдается понижение уровня воды.

Накануне в МЧС сообщили, что на 15 июня в Алтайском крае было подтоплено четыре населенных пункта: поселок Полеводка в Бийском районе, села Усть-Чарыш и Клепиково Усть-Пристанского района, а также поселок Затон в Барнауле.

При этом везде, за исключением Затона, уровень воды снижался уже тогда.