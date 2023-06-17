До критической отметки все ближе. В Барнауле растет уровень воды в Оби
За сутки вода поднялась на 7 см
17 июня 2023, 12:18, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле продолжает расти уровень воды в реке Оби, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
За сутки вода поднялась на 7 см – до 547. Тем самым до критической отметки осталось всего 13 см.
На других реках края, наоборот, наблюдается понижение уровня воды.
Накануне в МЧС сообщили, что на 15 июня в Алтайском крае было подтоплено четыре населенных пункта: поселок Полеводка в Бийском районе, села Усть-Чарыш и Клепиково Усть-Пристанского района, а также поселок Затон в Барнауле.
При этом везде, за исключением Затона, уровень воды снижался уже тогда.
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12:54:05 17-06-2023
В Фоминском второй день вода падает и Усть-Чарышской пристани на спаде. Так что Затону повезет, картошку не смоет.
12:57:28 17-06-2023
С какой стати депутат Степурка захватил ПРИРОДНЫЙ ВОДОЁМ, озеро Пионерское на Булыгино ??? И наживается на барнаульцах !!!