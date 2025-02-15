Водитель автобуса № 65 сбил девушку в Барнауле. Ее госпитализировали

ДТП случилось на улице Солнечная Поляна

15 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Водитель пассажирского автобуса № 65 сбил девушку в Барнауле. Пострадавшая выжила, сообщили в ГАИ города.

ДТП случилось 15 февраля в 06:25 у дома № 26а на Солнечной Поляне.

Дорожные полицейские установили, что мужчина 1968 года рождения за рулем автобуса ГАЗ ехал без пассажиров от улицы Георгия Исакова в сторону Антона Петрова, но по пути наехал на девушку 1995 года рождения.

"Она двигалась по проезжей части вдоль правого края в попутном направлении при наличии тротуара", – отмечают в ведомстве.

В результате пострадавшую с полученными травмами госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку.