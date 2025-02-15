Водитель автобуса № 65 сбил девушку в Барнауле. Ее госпитализировали
ДТП случилось на улице Солнечная Поляна
15 февраля 2025, 14:15, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Водитель пассажирского автобуса № 65 сбил девушку в Барнауле. Пострадавшая выжила, сообщили в ГАИ города.
ДТП случилось 15 февраля в 06:25 у дома № 26а на Солнечной Поляне.
Дорожные полицейские установили, что мужчина 1968 года рождения за рулем автобуса ГАЗ ехал без пассажиров от улицы Георгия Исакова в сторону Антона Петрова, но по пути наехал на девушку 1995 года рождения.
"Она двигалась по проезжей части вдоль правого края в попутном направлении при наличии тротуара", – отмечают в ведомстве.
В результате пострадавшую с полученными травмами госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку.
14:44:46 15-02-2025
"При наличии тротуара", только не пояснили, что тротуар завален отвалами снега,
20:05:13 15-02-2025
Иванна (14:44:46 15-02-2025) "При наличии тротуара", только не пояснили, что тротуар зава... а если посмотреть видео, то не сбил, а прыгнула под колеса... может букет маленьким был
15:30:06 15-02-2025
А это не про которую пишут что она пьяная по дороге туда-сюда моталась? Кстати да – тротуары совершенно в этом районе не чистят! Удивительно что дороги каким-то образом сохраняются. Люди очень тяжело передвигаться по району так называемых черемушек – дворы тротуары ничего не чищена, утром прокладывать козьи тропы до остановок общественного транспорта которые тоже нечищенные!!!! Даже если женщина была пьяная, при наличии тротуара она бы явно там предпочла шататься. Не на дороге
16:38:32 15-02-2025
Смотреть в каком состоянии тротуар.. По ним ведь бывает идти невозможно.
23:33:56 16-02-2025
За не чищенные тротуары надо на улицу выгонять администрацию района всем составом в качестве зарядки с мётлами и лопатами, включая главу. С 8.00 до 12.00 общественно-полезного труда. И так каждый день, пока всё не будет вычищено.