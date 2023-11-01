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Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

Шофер в результате ДТП также получил травмы

01 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода на трассе Барнаул – Рубцовск в Алтайском крае. ДТП случилось 1 ноября в 3 часа ночи в Топчихинском районе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"50-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь по маршруту, Змеиногорск – Новосибирск (аэропорт) – Змеиногорск, совершил наезд на пешехода, который двигался по центру проезжей части без световозвращающих элементов", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. В автобусе никто не пострадал за исключением шофера – его госпитализировали. При каких обстоятельствах водитель получил травмы, не уточняется.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

10:53:46 01-11-2023

Самоликвидация

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Гость

11:01:47 01-11-2023

По центру проезжей части ? Ночью ? Там в дурдоме двери что-ли забыли запереть ?

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горожанка

11:50:03 01-11-2023

Пассажиры автобуса успели в аэропорт?

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