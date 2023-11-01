Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Алтайском крае

Шофер в результате ДТП также получил травмы

01 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода на трассе Барнаул – Рубцовск в Алтайском крае. ДТП случилось 1 ноября в 3 часа ночи в Топчихинском районе, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"50-летний водитель автобуса Neoplan, двигаясь по маршруту, Змеиногорск – Новосибирск (аэропорт) – Змеиногорск, совершил наезд на пешехода, который двигался по центру проезжей части без световозвращающих элементов", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. В автобусе никто не пострадал за исключением шофера – его госпитализировали. При каких обстоятельствах водитель получил травмы, не уточняется.