Водитель автобуса погиб при столкновении с самосвалом в Свердловской области

Еще шестеро пассажиров пострадали

27 декабря 2023, 14:14, ИА Амител

Водитель погиб, еще шестеро пассажиров пострадали при столкновении автобуса с попутным самосвалом в Свердловской области.

По информации ГИБДД региона, авария случилась утром 27 декабря на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

В областном Минздраве отметили, что четверых раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали, еще двоим оказали медпомощь. Всего в автобусе было 18 человек.