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Водитель автобуса погиб при столкновении с самосвалом в Свердловской области

Еще шестеро пассажиров пострадали

27 декабря 2023, 14:14, ИА Амител

Водитель погиб, еще шестеро пассажиров пострадали при столкновении автобуса с попутным самосвалом в Свердловской области.

По информации ГИБДД региона, авария случилась утром 27 декабря на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

В областном Минздраве отметили, что четверых раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали, еще двоим оказали медпомощь. Всего в автобусе было 18 человек.

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

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Комментарии 1

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Гость

15:17:04 27-12-2023

Как это относится к Алтайскому краю??

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