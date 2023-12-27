Водитель автобуса погиб при столкновении с самосвалом в Свердловской области
Еще шестеро пассажиров пострадали
27 декабря 2023, 14:14, ИА Амител
Водитель погиб, еще шестеро пассажиров пострадали при столкновении автобуса с попутным самосвалом в Свердловской области.
По информации ГИБДД региона, авария случилась утром 27 декабря на 154-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
В областном Минздраве отметили, что четверых раненых в состоянии средней тяжести госпитализировали, еще двоим оказали медпомощь. Всего в автобусе было 18 человек.
15:17:04 27-12-2023
Как это относится к Алтайскому краю??