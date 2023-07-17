Водитель автобуса разогнался и угодил в кювет на Алтае
Пострадала 78-летняя туристка из Калининградской области
17 июля 2023, 15:31, ИА Амител
В Улаганском районе Республики Алтай в результате съезда рейсового автобуса в кювет пострадал пассажир, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 14 июля около 18:27 вблизи села Акташ. 52-летний водитель следовал по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач, но по пути не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
"В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмой ноги была госпитализирована 78-летняя жительница Калининградской области, пассажир", – рассказали в ведомстве.
В момент происшествия женщина не была пристегнута ремнем безопасности, отмечают в полиции. Передав пострадавшую бригаде скорой помощи, водитель продолжил путь по маршруту. Правоохранители проводят проверку.
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