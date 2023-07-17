Водитель автобуса разогнался и угодил в кювет на Алтае

Пострадала 78-летняя туристка из Калининградской области

17 июля 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай в результате съезда рейсового автобуса в кювет пострадал пассажир, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 14 июля около 18:27 вблизи села Акташ. 52-летний водитель следовал по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач, но по пути не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

"В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмой ноги была госпитализирована 78-летняя жительница Калининградской области, пассажир", – рассказали в ведомстве.

В момент происшествия женщина не была пристегнута ремнем безопасности, отмечают в полиции. Передав пострадавшую бригаде скорой помощи, водитель продолжил путь по маршруту. Правоохранители проводят проверку.