Пробки собрались в Горном Алтае из-за наплыва туристов

Многокилометровые заторы образовались на нескольких участках

15 июля 2023, 14:07, ИА Амител

Фото очевидца

Многокилометровая пробка собралась под Горно-Алтайском в субботу, 15 июля, сообщает очевидец amic.ru.

По его информации, большой затор скопился на Чуйском тракте на участке от Дубровки до села Соузга в Майминском районе.

Об этом же свидетельствуют и данные 2ГИС.

Также онлайн-карты показывают еще два огромных затора чуть дальше – от поворота на Бирюзовую Катунь до въезда в село Усть-Муны и от Усть-Муны до села Барангол.