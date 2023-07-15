Пробки собрались в Горном Алтае из-за наплыва туристов
Многокилометровые заторы образовались на нескольких участках
15 июля 2023, 14:07, ИА Амител
Фото очевидца
Многокилометровая пробка собралась под Горно-Алтайском в субботу, 15 июля, сообщает очевидец amic.ru.
По его информации, большой затор скопился на Чуйском тракте на участке от Дубровки до села Соузга в Майминском районе.
Об этом же свидетельствуют и данные 2ГИС.
Также онлайн-карты показывают еще два огромных затора чуть дальше – от поворота на Бирюзовую Катунь до въезда в село Усть-Муны и от Усть-Муны до села Барангол.
14:51:37 15-07-2023
Вот и ладненько...
08:17:09 16-07-2023
Как же надоели эти туристы. Цены растут, в деревню вместо часа, едем три-четыре, все "загажено-засрано", все берега, все полянки в мусоре, и летают на своих машинах, как начинается тур.сезон, сразу число автоаварий кратно увеличивается.
12:55:26 16-07-2023
так 40 везде поставили и камеры, вот и плетутся все(