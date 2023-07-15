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Пробки собрались в Горном Алтае из-за наплыва туристов

Многокилометровые заторы образовались на нескольких участках

15 июля 2023, 14:07, ИА Амител

Фото очевидца
Фото очевидца

Многокилометровая пробка собралась под Горно-Алтайском в субботу, 15 июля, сообщает очевидец amic.ru.

По его информации, большой затор скопился на Чуйском тракте на участке от Дубровки до села Соузга в Майминском районе.

Об этом же свидетельствуют и данные 2ГИС.

Также онлайн-карты показывают еще два огромных затора чуть дальше – от поворота на Бирюзовую Катунь до въезда в село Усть-Муны и от Усть-Муны до села Барангол.

Пробки Республика Алтай

Комментарии 3

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Гость

14:51:37 15-07-2023

Вот и ладненько...

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Местный

08:17:09 16-07-2023

Как же надоели эти туристы. Цены растут, в деревню вместо часа, едем три-четыре, все "загажено-засрано", все берега, все полянки в мусоре, и летают на своих машинах, как начинается тур.сезон, сразу число автоаварий кратно увеличивается.

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Гость

12:55:26 16-07-2023

так 40 везде поставили и камеры, вот и плетутся все(

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