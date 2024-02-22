Водитель автобуса сбил женщину в Бийске

Пострадавшую госпитализировали

22 февраля 2024, 15:31, ИА Амител

Автобус ПАЗ / Фото: unsplash.com

Водитель автобуса № 35 сбил женщину в Бийске, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 22 февраля в 13:10 в районе дома № 59/2 по улице Васильева. Уточняется, что шофер ПАЗа наехал на пешехода на регулируемом переходе.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Полиция проводит проверку.

Ранее в этот же день в Алтайском крае произошло смертельное ДТП в Тальменском районе.