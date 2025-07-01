Водитель без прав погиб при опрокидывании МАЗа на Алтае

Мужчина не справился с управлением

01 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Водитель погиб в результате опрокидывания МАЗа в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 27 июня около 21:00 возле села Беляши.

50-летний житель села Кокоря за рулем МАЗа не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что сельчанин сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами", — рассказали в полиции.

Правоохранители проводят проверку.

30 июня в Шипуновском районе Алтайского края при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Еще двое детей и двое взрослых остаются в больнице.