Водитель без прав сбил 14-летнего скутериста в Алтайском крае

Ребенок получил тяжелые травмы

15 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля сбил 14-летнего скутериста в селе Вылково Тюменцевского района. Ребенок госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась 14 апреля в 16:24. Мужчина 1988 года рождения ехал на незарегистрированном ВАЗ-21099 и при повороте не уступил дорогу школьнику на скутере Racer и сбил его.

Ни у кого из водителей прав не было.

В момент ДТП несовершеннолетний был в черной одежде, без шлема и мотоэкипировки. В итоге он получил тяжелые травмы. Сейчас ребенок в больнице.