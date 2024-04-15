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Водитель без прав сбил 14-летнего скутериста в Алтайском крае

Ребенок получил тяжелые травмы

15 апреля 2024, 14:31, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля сбил 14-летнего скутериста в селе Вылково Тюменцевского района. Ребенок госпитализирован.

Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась 14 апреля в 16:24. Мужчина 1988 года рождения ехал на незарегистрированном ВАЗ-21099 и при повороте не уступил дорогу школьнику на скутере Racer и сбил его.

Ни у кого из водителей прав не было.

В момент ДТП несовершеннолетний был в черной одежде, без шлема и мотоэкипировки. В итоге он получил тяжелые травмы. Сейчас ребенок в больнице.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

09:42:58 16-04-2024

Как бы там не было, но скутеристы надоели, как и самокатчики!!!!!!!!!!!!!!

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ворчун

16:11:56 16-04-2024

Гость (09:42:58 16-04-2024) Как бы там не было, но скутеристы надоели, как и самокатчики... Где ж вы их насмотрелись, что они вам так надоели?

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