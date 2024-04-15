Водитель без прав сбил 14-летнего скутериста в Алтайском крае
Ребенок получил тяжелые травмы
15 апреля 2024, 14:31, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: amic.ru
В Алтайском крае водитель легкового автомобиля сбил 14-летнего скутериста в селе Вылково Тюменцевского района. Ребенок госпитализирован.
Как сообщили в ГИБДД региона, авария случилась 14 апреля в 16:24. Мужчина 1988 года рождения ехал на незарегистрированном ВАЗ-21099 и при повороте не уступил дорогу школьнику на скутере Racer и сбил его.
Ни у кого из водителей прав не было.
В момент ДТП несовершеннолетний был в черной одежде, без шлема и мотоэкипировки. В итоге он получил тяжелые травмы. Сейчас ребенок в больнице.
09:42:58 16-04-2024
Как бы там не было, но скутеристы надоели, как и самокатчики!!!!!!!!!!!!!!
16:11:56 16-04-2024
Гость (09:42:58 16-04-2024) Как бы там не было, но скутеристы надоели, как и самокатчики... Где ж вы их насмотрелись, что они вам так надоели?