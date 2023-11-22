Водитель BMW, сбивший ребенка в Барнауле, был без прав

Пострадавший попал в больницу с различными травмами

22 ноября 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель BMW, сбивший ребенка в районе барнаульских новостроек, был без прав. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"21 ноября в 19:45 во дворе дома № 136 по ул. Попова водитель – мужчина 1995 г. р., не имеющий права управления транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода – мальчика 2016 г. р., переходившего дворовый проезд", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший ребенок попал в больницу с различными травмами. Сотрудники ДПС проводят проверку.

Ранее сообщалось, что местные жители жалуются на опасность участка, где сбили мальчика.