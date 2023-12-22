Водитель "Газели" погиб в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Мужчина врезался в стоящий Renault Premium

22 декабря 2023, 11:38, ИА Амител

Фото: подольск-администрация.рф

Еще одно смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По предварительной информации, на 139-м километре автодороги в Тальменском районе 48-летний водитель за рулем ГАЗ-3009 ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и допустил наезд на стоящий Renault Premium с полуприцепом.

В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте.

Напомним, что 21 декабря мужчина погиб в жестком ДТП с грузовиком КамАЗ на Чуйском тракте. Авария произошла на 325-м километре автодороги вблизи поселка Октябрьского Зонального района.

Виновником стал другой водитель – 25-летний молодой человек за рулем Volvo при выезде с обочины на проезжую часть не уступил дорогу КамАЗу, за рулем которого находился 49-летний мужчина, и столкнулся с ним. Прицеп ударил по Honda Stepwagon, который двигался во встречном направлении.

Погиб пассажир Honda, его водитель и еще два пассажира получили травмы.