Водитель грузовика пострадал в жесткой аварии на алтайской трассе
В автобусе, который столкнулся с фурой, находились 12 пассажиров
13 ноября 2023, 21:45, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Стали известны подробности жесткой аварии на трассе в Алтайском крае. О пострадавшем рассказали в региональном ГИБДД.
Пассажирский автобус остановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе, а в этот момент в него врезался грузовик. По данным прокуратуры, в салоне автобуса в момент аварии было 12 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась.
Пострадал в результате столкновения водитель грузовика. Он обратился к врачам.
Подробности и обстоятельства уточняют правоохранители.
12:30:15 14-11-2023
Это автобус был. А если легковая Убийца, на зону его. и дуплить. И штрафы такие чтоб семья по миру пошла, Каждый день ни дня бз того чтобы фура не снесла невиновных