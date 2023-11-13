Водитель грузовика пострадал в жесткой аварии на алтайской трассе

В автобусе, который столкнулся с фурой, находились 12 пассажиров

13 ноября 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе в Алтайском крае. О пострадавшем рассказали в региональном ГИБДД.

Пассажирский автобус остановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе, а в этот момент в него врезался грузовик. По данным прокуратуры, в салоне автобуса в момент аварии было 12 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась.

Пострадал в результате столкновения водитель грузовика. Он обратился к врачам.

Подробности и обстоятельства уточняют правоохранители.