Водитель грузовика протаранил 12 автомобилей в Красноярске

Мужчина рассказал, что ему стало плохо

26 мая 2023, 17:00, ИА Амител

В Красноярске водитель КамАЗа протаранил 12 припаркованных автомобилей, сообщает "ЧП Красноярск".

Кроме водителя грузовика никто не пострадал. Мужчина после массового ДТП сказал, что ему стало плохо.

"Ну теперь, конечно, плохо стало", – отметили на видео владельцы искорёженных автомобилей.

Как уточняет "Проспект Мира", у водителя может быть несколько ДТП. Как он проходил медосвидетельствование, пока неизвестно, – в этом разбираются правоохранители.