Водитель грузовика протаранил 12 автомобилей в Красноярске
Мужчина рассказал, что ему стало плохо
26 мая 2023, 17:00, ИА Амител
В Красноярске водитель КамАЗа протаранил 12 припаркованных автомобилей, сообщает "ЧП Красноярск".
Кроме водителя грузовика никто не пострадал. Мужчина после массового ДТП сказал, что ему стало плохо.
"Ну теперь, конечно, плохо стало", – отметили на видео владельцы искорёженных автомобилей.
Как уточняет "Проспект Мира", у водителя может быть несколько ДТП. Как он проходил медосвидетельствование, пока неизвестно, – в этом разбираются правоохранители.
Массовое ДТП в Красноярске / Фото: vk.com/kraschp
Комментарии 0