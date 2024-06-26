На Алтае 19-летний водитель сбил лошадь и улетел в кювет

Парня госпитализировали, конь погиб

26 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Автомобиль в кювете / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай вблизи села Паспаул Чойского района 19-летний местный житель разбился на иномарке, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 25 июня около четырех утра. Парень ехал на Toyota Vista, но не выбрал безопасную скорость и сбил на дороге лошадь, а затем угодил в кювет.

С травмами различной степени тяжести водителя госпитализировали.

Погибшая в ДТП лошадь / Фото: МВД Республики Алтай

Полицейские составили в отношении автомобилиста административный материал. Кроме того, сейчас устанавливают личность владельца коня, чтобы и его привлечь к ответственности за бесконтрольный выпас.

Отмечается, что ни бирок, ни тавро у погибшего животного не было.