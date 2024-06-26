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На Алтае 19-летний водитель сбил лошадь и улетел в кювет

Парня госпитализировали, конь погиб

26 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Автомобиль в кювете / Фото: МВД Республики Алтай
Автомобиль в кювете / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай вблизи села Паспаул Чойского района 19-летний местный житель разбился на иномарке, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 25 июня около четырех утра. Парень ехал на Toyota Vista, но не выбрал безопасную скорость и сбил на дороге лошадь, а затем угодил в кювет.

С травмами различной степени тяжести водителя госпитализировали.

Погибшая в ДТП лошадь / Фото: МВД Республики Алтай

Полицейские составили в отношении автомобилиста административный материал. Кроме того, сейчас устанавливают личность владельца коня, чтобы и его привлечь к ответственности за бесконтрольный выпас.

Отмечается, что ни бирок, ни тавро у погибшего животного не было.

ДТП Республика Алтай животные

Комментарии 5

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Гость

09:59:41 26-06-2024

Коня спасать надо было, а не потенциального убийцу

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Мусик

10:00:19 26-06-2024

коровы, пионеры и пенсионеры - самые опасные и непредсказуемые на дороге.
разлягутся на дороге, потом нагадят и слиняют. негодяи.
водителу - выздоровления.

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Гость

10:10:32 26-06-2024

"Угодил в кювет"-правильное словосочетание.А то в заголовке получается, что лошадь способствовала полёту.

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Гость

10:12:53 26-06-2024

Собаки,лошади и женщины...

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Олег

11:03:06 26-06-2024

Чего конь на дороге делал, без присмотра?
Коня на колбасу.

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