На Алтае 19-летний водитель сбил лошадь и улетел в кювет
Парня госпитализировали, конь погиб
26 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Автомобиль в кювете / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай вблизи села Паспаул Чойского района 19-летний местный житель разбился на иномарке, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 25 июня около четырех утра. Парень ехал на Toyota Vista, но не выбрал безопасную скорость и сбил на дороге лошадь, а затем угодил в кювет.
С травмами различной степени тяжести водителя госпитализировали.
Полицейские составили в отношении автомобилиста административный материал. Кроме того, сейчас устанавливают личность владельца коня, чтобы и его привлечь к ответственности за бесконтрольный выпас.
Отмечается, что ни бирок, ни тавро у погибшего животного не было.
09:59:41 26-06-2024
Коня спасать надо было, а не потенциального убийцу
10:00:19 26-06-2024
коровы, пионеры и пенсионеры - самые опасные и непредсказуемые на дороге.
разлягутся на дороге, потом нагадят и слиняют. негодяи.
водителу - выздоровления.
10:10:32 26-06-2024
"Угодил в кювет"-правильное словосочетание.А то в заголовке получается, что лошадь способствовала полёту.
10:12:53 26-06-2024
Собаки,лошади и женщины...
11:03:06 26-06-2024
Чего конь на дороге делал, без присмотра?
Коня на колбасу.