Водитель грузовой "Газели" насмерть сбил пешехода в Бийске

Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

19 апреля 2025, 16:25, ИА Амител

Кадр из видео: Госавтоинспекция Алтайского края

В Бийске водитель грузовой "Газели" насмерть сбил пешехода, сообщили в телеграм-канале Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 19 апреля около 14:05 возле дома № 18 по улице Яминской.

"Предварительно установили, что мужчина 1990 года рождения за рулем ГАЗ-А23Р22, двигаясь по улице Яминской в направлении улицы Тогульской, допустил наезд на пешехода – мужчину 1989 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортных средств", – рассказали в ведомстве.

В результате пешеход погиб на месте до прибытия скорой. В произошедшем теперь разбираются дорожные полицейские.