Водитель и пассажиры сбежали. Появились подробности ужасной аварии в Новоалтайске

12 марта иномарка врезалась в остановку

13 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края поделились подробностями страшной аварии, которая произошла днём 12 марта на втором километре трассы Новоалтайск – посёлок Новогорский. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

По данным правоохранителей, водитель Mazda не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, ещё одна женщина получила множественные травмы, госпитализирована.

"Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия", – добавили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокурор края Антон Герман. Стражи порядка тем временем устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении водителя под стражу.