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Водитель и пассажиры сбежали. Появились подробности ужасной аварии в Новоалтайске

12 марта иномарка врезалась в остановку

13 марта 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края поделились подробностями страшной аварии, которая произошла днём 12 марта на втором километре трассы Новоалтайск – посёлок Новогорский. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

По данным правоохранителей, водитель Mazda не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта. Мужчина-пешеход погиб на месте происшествия, ещё одна женщина получила множественные травмы, госпитализирована. 

"Водитель и два пассажира, не оказав помощи пострадавшим, покинули место происшествия", – добавили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Его расследование контролирует прокурор края Антон Герман. Стражи порядка тем временем устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении водителя под стражу.

Комментарии 21

  • Только кровная месть остановит таких тварей
    13 марта, Гость   Ответить
  • А почему только водителя? Остальные сбежавшие тоже оставили людей дез оказания помощи и должны быть наказаны
    13 марта, Гость   Ответить
  • наверняка был бухой
    13 марта, Гость   Ответить
  • и должны быть наказаны - номер закона/постановление есть?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Неоказание помощи пострадавшим...
    13 марта, Гость   Ответить
  • 100% или пьяный водитель или в наркотическом опьянении.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Неоказание помощи пострадавшим... - за это по закону можно привлечь только водителя кажется ст. 264 УК РФ, вопрос был к пассажирам где закон на привлечение?
    13 марта, Гость   Ответить
  • оставление в опасности - не имеет привязки к вождению если будет доказано, что ты там был - а после кто-то умер из-за не оказанной вовремя помощи, то уж будьте добры ответить
    13 марта, Гость   Ответить
  • пассажирам ничего не будет, как и тем , например, кто рядом стоял, оказывать помощь уметь надо, чтобы не навредить
    13 марта, Гость   Ответить
  • Т.е. по вашему кто ушел с той остановки, просто прохожий, и не оказал помощь то же должен быть наказан.
    13 марта, Гость   Ответить
  • а после кто-то умер из-за не оказанной вовремя помощи - ерунда полная, если вы не медик и не спасатель, идите мимо
    13 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая новость для сегодняшних обывателей. Видите беду, трагедию, ЧП - идите мимо. Причем это по закону правильно. Отлично. Надо еще пострадавшим разъяснить, что б не горланили : СПАСИТЕ, ПОМОГИТЕ, SOS.
    13 марта, Гость   Ответить
  • то уж будьте добры ответить ***** Ага, после зубодробительного ДТП руки/ноги трясутся, полезут к пострадавшим с переломами?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Спасением должны заниматься специально обученные люди, а то помогают при авариях потом человек калека из за них.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Это как с спасением человека с эпилепсией- суют ложку в рот /зубы ломают. Человеку с тяжелой формой гипогликемии - насильно вливают сладкую воду и. т.д.....Помощнички...
    13 марта, Гость   Ответить
  • Люди ауууу? Под спасением понимается Во-первых вызвать скорую помощь....Во-вторых признать свою вину....Убрать (если это возможно) тяжелые предметы, которые упали на человека и т.д.....
    13 марта, Гость   Ответить
  • Люди ауууу? - че арешь, заблудилась? щас лесничий прийдет, жди.
    13 марта, Гость   Ответить
  • В третьих - пишешь всякую фигню. Надеюсь с такой не встретиться никогда.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Помрёш под тяжёлым камнем, недождавшись?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Один только разумный человек нашелся. Который написал про вызов скорой. В этой ситуации виновник аварии должен был вызвать скорую и милицию.
    13 марта, Гость   Ответить
  • " ерунда полная, если вы не медик и не спасатель, идите мимо". это каким надо быть тупым,что бы не уметь оказать первую помощь?
    14 марта, Гость   Ответить
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