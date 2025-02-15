Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото

Автомобилист сильно разогнался и не справился с управлением

15 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края

ДТП с двумя погибшими произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

Авария случилась 15 февраля в 11:50 на 184-м километре Чуйского тракта.

Мужчина 1962 года рождения за рулем Kia Sportage ехал со стороны Барнаула, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые находились позади автомобиля Toyota RAV4.

"В результате пешеходы – мужчина 1971 года рождения и женщина – погибли на месте", – рассказали в ГАИ.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшей.