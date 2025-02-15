Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото
Автомобилист сильно разогнался и не справился с управлением
15 февраля 2025, 15:25, ИА Амител
ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края
ДТП с двумя погибшими произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.
Авария случилась 15 февраля в 11:50 на 184-м километре Чуйского тракта.
Мужчина 1962 года рождения за рулем Kia Sportage ехал со стороны Барнаула, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые находились позади автомобиля Toyota RAV4.
"В результате пешеходы – мужчина 1971 года рождения и женщина – погибли на месте", – рассказали в ГАИ.
Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшей.
15:27:23 15-02-2025
Старичье слеповатое!!! На старости лет убийцей заделался
02:36:38 17-02-2025
Гость (15:27:23 15-02-2025) Старичье слеповатое!!! На старости лет убийцей заделался... Да ты что, а давай словимся со свидетелями и видео покажем тебе, подскажешь нам кто виноват?
16:13:02 15-02-2025
козлина прав лишить пожизненно, и ограничители на машины ставить если владелец решит убрать устройство самовольно то штраф до 5 миллионов сразу с конфискацией авто
02:39:57 17-02-2025
Дима (16:13:02 15-02-2025) козлина прав лишить пожизненно, и ограничители на машины ста... Надеюсь ты тоже скоро отьездиешь😁