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Водитель иномарки насмерть сбил мужчину и женщину под Барнаулом. Фото

Автомобилист сильно разогнался и не справился с управлением

15 февраля 2025, 15:25, ИА Амител

ДТП в Первомайском районе / Фото: ГАИ Алтайского края

ДТП с двумя погибшими произошло в Первомайском районе Алтайского края, сообщили в ГАИ региона.

Авария случилась 15 февраля в 11:50 на 184-м километре Чуйского тракта.

Мужчина 1962 года рождения за рулем Kia Sportage ехал со стороны Барнаула, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые находились позади автомобиля Toyota RAV4.

"В результате пешеходы – мужчина 1971 года рождения и женщина – погибли на месте", – рассказали в ГАИ.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность погибшей.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

15:27:23 15-02-2025

Старичье слеповатое!!! На старости лет убийцей заделался

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Гость

02:36:38 17-02-2025

Гость (15:27:23 15-02-2025) Старичье слеповатое!!! На старости лет убийцей заделался... Да ты что, а давай словимся со свидетелями и видео покажем тебе, подскажешь нам кто виноват?

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Дима

16:13:02 15-02-2025

козлина прав лишить пожизненно, и ограничители на машины ставить если владелец решит убрать устройство самовольно то штраф до 5 миллионов сразу с конфискацией авто

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Гость

02:39:57 17-02-2025

Дима (16:13:02 15-02-2025) козлина прав лишить пожизненно, и ограничители на машины ста... Надеюсь ты тоже скоро отьездиешь😁

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