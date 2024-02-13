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Водитель иномарки погиб при столкновении с КамАЗом в Барнауле

Пассажирку Renault с травмами увезли в больницу

13 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

ДТП на улице Кулагина в Барнауле / Кадр: ГИБДД Алтайского края
ДТП на улице Кулагина в Барнауле / Кадр: ГИБДД Алтайского края

Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении легкового Renault с КамАЗом в Барнауле, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 13 февраля в 11:40 в районе дома № 10 по улице Кулагина.

"В результате происшествия водитель Renault 1951 года рождения погиб на месте происшествия, его пассажир – женщина 1962 года рождения – доставлена в больницу для оказания медпомощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 16

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Гость

15:52:52 13-02-2024

а почему камаз на встречке?

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Гость

16:29:35 13-02-2024

Гость (15:52:52 13-02-2024) а почему камаз на встречке?... Потому что ДТП.

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Гость

17:11:43 13-02-2024

Гость (15:52:52 13-02-2024) а почему камаз на встречке?... Снег убирали. Снегоуборщик сзади грузил. Реношник забычил глазенки в телефон и оказался на небесах.

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Гость

17:28:18 13-02-2024

Гость (17:11:43 13-02-2024) Снег убирали. Снегоуборщик сзади грузил. Реношник забычил гл... Камазенок, а ты был оборудован желтыми проблесковыми маячками, которые тебе позволяют торчать на встречной полосе мордой против движения или знаками как то обозначился, что идут дорожные работы и надо объезжать? 146% нет. На фото их не видно, в отличии от шторок и вымпелов. Судя по фото ты стоишь через дорогу от поликлиники, со стороны трамвайных путей. И кто же тебя и твоего погрузчика обучал так снег убирать в обед и откуда ты его убирал??? Сейчас закроют вас, двух балбесов, и поделом. Меньше балбесов будет на большегрузах.

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Гость

18:24:06 13-02-2024

Гость (17:28:18 13-02-2024) Камазенок, а ты был оборудован желтыми проблесковыми маячкам... В стоячий КАМАЗ зачем въезжать???

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Гость

19:07:55 13-02-2024

Гость (18:24:06 13-02-2024) В стоячий КАМАЗ зачем въезжать???... Откуда информация, что КАМАЗ стоял?

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Bob

19:20:42 13-02-2024

Гость (17:28:18 13-02-2024) Камазенок, а ты был оборудован желтыми проблесковыми маячкам... Камаз двигался задом за погрузчиком. Про встречу и речи нет. Кроме маячков и знаков про дорожные работы ничего не знаете так рот закройте и молчите лучше...

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Гость

20:19:07 13-02-2024

Bob (19:20:42 13-02-2024) Камаз двигался задом за погрузчиком. Про встречу и речи нет.... Еще одна защищалка вылезла... Почему КАМАЗ на встречной полосе стоит мордой против движения? Вы хоть раз видели как убирают снег с дорог? Скорее всего нет. Тогда попробую вкратце рассказать. Если убирают "тещиными руками" (тут уж самостоятельно гуглите), то "руки" идут навстречу транспортному потоку, а самосвал движется за ним задом. Если грузят снег фронтальным погрузчиком (что это такое, вам тоже интернет расскажет), то самосвал движется вперед по той же стороне ПЧ, что и прочие машины, а погрузчик движется за ним и загружает его сзади.

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Гость

22:38:15 13-02-2024

Гость (20:19:07 13-02-2024) Еще одна защищалка вылезла... Почему КАМАЗ на встречной поло... Конкретно на Кулагина снег сдвигают всегда в сторону трамвайных путей и оттуда собирают вал. Это вы мыслите примитивно на каждой улице своя технология. На ленинском своя на Кулагина своя. А вы очень примитивны что бы это понять...

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Гость

06:13:23 14-02-2024

Гость (17:11:43 13-02-2024) Снег убирали. Снегоуборщик сзади грузил. Реношник забычил гл... .большегруз с полным кузовом песка, за ним стоит еще один также полный песка, мордой в ту же сторону, что первый,

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Гость

06:52:01 14-02-2024

Гость (06:13:23 14-02-2024) .большегруз с полным кузовом песка, за ним стоит еще один та... Т.е. камазенок пытается нам в глаза песка насыпать обеляя себя? Вот ведь... нехороший человек...

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Гость

17:12:29 13-02-2024

Офигеть... Слов нет.

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тамара

20:45:15 13-02-2024

ехала мимо этого ДТП....большегруз с полным кузовом песка, за ним стоит еще один также полный песка, мордой в ту же сторону, что первый, следом КОЛОННА из полудюжины полицейских легковушек и один полицейский автобус, мордами по ходу движения....когда ехала обратно легковушек не было, стояли пешие посты плюс прибавилась пожарка....пострадавшая машина зажата намертво между большегрузом и закаменевшим на морозе придорожным сугробом, не будь его, авто бы вылетело прямиком на трамвайные пути....

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Гость

13:15:59 14-02-2024

Пора всем авто на территории России ставить антивандальные глушилки сотовой связи.

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Гость

13:38:03 14-02-2024

Во все авто на территории нашей обширной страны ставить антивандальные глушилки сотовой связи. Заглох двигатель, звони, хоть на луну.

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Роман

14:53:37 14-02-2024

На фотографии с другого ракурса (сайт Катунь 24) повреждения легкового авто несильные похоже на касательные, может если бы водитель был бы моложе все и обошлось , но это не точно. (

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