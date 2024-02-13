Водитель иномарки погиб при столкновении с КамАЗом в Барнауле

Пассажирку Renault с травмами увезли в больницу

13 февраля 2024, 15:45, ИА Амител

ДТП на улице Кулагина в Барнауле / Кадр: ГИБДД Алтайского края

Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении легкового Renault с КамАЗом в Барнауле, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

ДТП случилось 13 февраля в 11:40 в районе дома № 10 по улице Кулагина.

"В результате происшествия водитель Renault 1951 года рождения погиб на месте происшествия, его пассажир – женщина 1962 года рождения – доставлена в больницу для оказания медпомощи", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.