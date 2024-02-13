Первоклассник угнал автомобиль и устроил массовое ДТП в Барнауле

С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних

13 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

7-летний угонщик / Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле семилетний мальчик угнал автомобиль с оставленным ключом в замке зажигания и устроил массовое ДТП, сообщили в МВД Алтайского края.

По данным ведомства, школьник присвоил машину в одном из дворов по улице Петра Сухова, но проехал на ней всего несколько метров.

"Ребенок протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трех авто. Одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, к чему привели его действия, сбежал с места происшествия", – рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что "угонщик" учится в первом классе, его и еще двоих младших детей воспитывает мать. "Ранее они проживали в одном из сельских районов края, где, предположительно, ему и показали, как водить машину", – добавили в МВД.

Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и разъясняют, к каким последствиям привела детская шалость.