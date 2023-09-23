Водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на Алтае
Ребенка госпитализировали
23 сентября 2023, 22:00, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Горно-Алтайске водитель иномарки cбил 10-летнюю девочку, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 22 сентября около 14:20 в районе дома № 199 по улице Ленина, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате произошедшего девочка получила травмы. Госпитализирована.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае при столкновении двух автомобилей пострадал девятилетний мальчик.
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