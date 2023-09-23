Водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку на Алтае

Ребенка госпитализировали

23 сентября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Горно-Алтайске водитель иномарки cбил 10-летнюю девочку, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 22 сентября около 14:20 в районе дома № 199 по улице Ленина, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате произошедшего девочка получила травмы. Госпитализирована.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае при столкновении двух автомобилей пострадал девятилетний мальчик.