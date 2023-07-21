На Алтае водитель Subaru сбил женщину и ребенка, не уступив им дорогу
Мальчика доставляли в больницу
21 июля 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
В Горно-Алтайске водитель сбил двух пешеходов, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 19 июля около 22:35. 46-летний мужчина на Subaru Impreza наехал на 48-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, не уступив дорогу на нерегулируемом переходе.
Ребенка в итоге доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась.
В отношении автомобилиста возбудили дело об административном правонарушении.
10:21:31 21-07-2023
Сейчас отдыхаю на Алтае. Ни раз замечала,что местные водители, вообще не останавливаются на ПП, прут не тормозя, спокойно носятся на запрещающий сигнал светофора.
11:18:26 21-07-2023
Евгения (10:21:31 21-07-2023) Сейчас отдыхаю на Алтае. Ни раз замечала,что местные водител... А это говорит о качестве работы местной ДПС.
11:15:45 21-07-2023
Евгения (10:21:31 21-07-2023) Сейчас отдыхаю на Алтае. Ни раз замечала,что местные водител... От вас туристов хлопот не меньше едете по трассе 40км фотаетесь и по барабану вам что сзади хвост на километр за вами тащится про пьяных вообще молчу так что начните с себя вы не хозяева у нас за свои рубли
14:34:46 21-07-2023
Шаман (11:15:45 21-07-2023) Евгения (10:21:31 21-07-2023) Сейчас отдыхаю на Алтае... Да, конечно, у вас все трезвые. А по поводу хозяев вообще ерунду написали.
17:10:19 21-07-2023
Гость (14:34:46 21-07-2023) Да, конечно, у вас все трезвые. А по поводу хозяев вообще ер... Для вас все ерунда приехали заплатили и в сё хозяева жизни гадите скалы разрислаываете пробки создаёте а когда вам делают замечание кричите что вы купили Горный в сухом остатке от вас грязь и вонь