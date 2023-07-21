На Алтае водитель Subaru сбил женщину и ребенка, не уступив им дорогу

Мальчика доставляли в больницу

21 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

В Горно-Алтайске водитель сбил двух пешеходов, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 19 июля около 22:35. 46-летний мужчина на Subaru Impreza наехал на 48-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, не уступив дорогу на нерегулируемом переходе.

Ребенка в итоге доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась.

В отношении автомобилиста возбудили дело об административном правонарушении.