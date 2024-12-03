Водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика на Алтае
Школьник внезапно выбежал на дорогу
03 декабря 2024, 14:11, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Улаган Республики Алтай 31-летний водитель Toyota Avensis сбил девятилетнего мальчика, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 2 декабря около 13:00, когда ребенок "неожиданно вышел из-за стоящего транспортного средства и побежал по проезжей части дороги в попутном направлении".
Школьника с ушибом голени доставили в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.
В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.
09:35:45 04-12-2024
Неправильный заголовок-Водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика - Мальчик нанес материальный и моральный ущерб водителю иномарки.