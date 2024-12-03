Водитель иномарки сбил девятилетнего мальчика на Алтае

Школьник внезапно выбежал на дорогу

03 декабря 2024, 14:11, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Улаган Республики Алтай 31-летний водитель Toyota Avensis сбил девятилетнего мальчика, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 2 декабря около 13:00, когда ребенок "неожиданно вышел из-за стоящего транспортного средства и побежал по проезжей части дороги в попутном направлении".

Школьника с ушибом голени доставили в районную больницу, но госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.