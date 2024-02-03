Водитель иномарки сбил подростка в Бийске

Несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась

03 февраля 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Водитель Toyota Corona Premio сбил подростка в Бийске. ДТП случилось утром 1 февраля по ул. Советской, 205/2.

Автомобилист 1995 года рождения ехал по прилегающей территории дома и наехал на ребенка 2009 года рождения, когда тот шел в попутном направлении.

Как сообщили в ГИБДД наукограда, несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские проводят проверку.