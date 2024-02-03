Водитель иномарки сбил подростка в Бийске
Несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась
03 февраля 2024, 22:30, ИА Амител
Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"
Водитель Toyota Corona Premio сбил подростка в Бийске. ДТП случилось утром 1 февраля по ул. Советской, 205/2.
Автомобилист 1995 года рождения ехал по прилегающей территории дома и наехал на ребенка 2009 года рождения, когда тот шел в попутном направлении.
Как сообщили в ГИБДД наукограда, несовершеннолетний получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась. Полицейские проводят проверку.
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