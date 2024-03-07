Водитель иномарки сбил ребенка на улице Кутузова в Барнауле
По утверждению очевидцев, после случившегося автомобилист "откупился" от ребенка коробкой конфет
07 марта 2024, 09:15, ИА Амител
Наезд на пешехода в Барнауле / Кадр: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель кроссовера сбил ребенка на улице Кутузова, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Судя по записи с камеры видеонаблюдения, ДТП случилось 6 марта в 14:55. Несовершеннолетний хотел перейти дорогу, но почти сразу же попал под автомобиль.
По утверждению очевидца, после случившегося водитель вышел из машины, "сунул ребенку коробку конфет и уехал". Этот момент также попал на камеру, но что именно дал автомобилист пострадавшему, на записи не видно.
Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личность водителя и теперь выясняют все обстоятельства ДТП.
09:23:49 07-03-2024
Ну хоть конфеты дал. Были автоледи вообще уезжавшие. Типа не заметила
09:45:09 07-03-2024
А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постановление. По любому водитель должен был доставить пострадавшего в мед -учреждение ,где вместе с сотрудником зафиксировали бы факт дтп. Так шо теперь у водителя имеется статья. Всё печально конечно. Водители всегда следите за движением на дорогах.
10:50:29 07-03-2024
гость (09:45:09 07-03-2024) А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постан... У вас свои правила, у сбившего свои. Не пдд.
10:03:35 07-03-2024
а там пешеходный?
11:17:51 07-03-2024
Гость (10:03:35 07-03-2024) а там пешеходный?... да, это напротив Ярче на Кутузова. Около остановки.
11:00:36 07-03-2024
а там пешеходный?----- вот именно. А то много тех, кто хочет перейти там, где он хочет)
10:30:23 08-03-2024
Гость (11:00:36 07-03-2024) а там пешеходный?----- вот именно. А то много тех, кто хочет... На самом деле город, населенный пункт предназначен для проживания граждан и ходят они по всей его территории без ограничений. А ограничения для автомобилей. Если так и далее пойдет, то будет не 60 по городу, а - 5 и - перемещаться на пятой точке будут со скоростью пешехода. И вопросов по поводу того посмотрел ребенок на знак пешеходного перехода, был ли он там - отпадет сам.
13:23:26 07-03-2024
ну и когда будут наказывать водителей за нарушение прав? и без права откупиться от пострадавшего, всех лишать прав пожизненно и тогда проблем не будет. На Западе то быстро приучили наших гонщиков ПДД соблюдать, штрафы большие и взятку полицаям не сунешь. И как зайчики по правилам ездят, поэтому там и сбитых пешеходов в несколько раз меньше.
08:38:13 08-03-2024
Гость (13:23:26 07-03-2024) ну и когда будут наказывать водителей за нарушение прав? и б... а может пещиков пора наказывать наравне с водителями? прыгнул неглядя под машину,а водитель виноват.
09:56:57 08-03-2024
Самое главное этот ребёнок понятия не имеет как правильно переходить дорогу, машина была уже возле него, когда он вышел на дорогу. И его счастье что отделался легко, а не попал в морг! Родителям и школе надо лучше учить детей пдд.
10:02:26 08-03-2024
гость (09:45:09 07-03-2024) А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постан... При ДТП водитель не имеет право покидать место происшествия, надо было вызвать врачей и полицию.
11:00:57 08-03-2024
Владимир (10:02:26 08-03-2024) При ДТП водитель не имеет право покидать место происшествия,... Читайте новые правила и примечание.(уже давно водитель имеет право везти пострадавшего сам в больничку и там врачи сами вызовут сотрудника). Так что гражданин правильно выше написал (видимо сам сотрудник).