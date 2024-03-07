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Водитель иномарки сбил ребенка на улице Кутузова в Барнауле

По утверждению очевидцев, после случившегося автомобилист "откупился" от ребенка коробкой конфет

07 марта 2024, 09:15, ИА Амител

Наезд на пешехода в Барнауле / Кадр: "Инцидент Барнаул"
Наезд на пешехода в Барнауле / Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель кроссовера сбил ребенка на улице Кутузова, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, ДТП случилось 6 марта в 14:55. Несовершеннолетний хотел перейти дорогу, но почти сразу же попал под автомобиль.

По утверждению очевидца, после случившегося водитель вышел из машины, "сунул ребенку коробку конфет и уехал". Этот момент также попал на камеру, но что именно дал автомобилист пострадавшему, на записи не видно.

Сотрудники Госавтоинспекции уже установили личность водителя и теперь выясняют все обстоятельства ДТП.

Барнаул ДТП

Комментарии 12

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Гость

09:23:49 07-03-2024

Ну хоть конфеты дал. Были автоледи вообще уезжавшие. Типа не заметила

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гость

09:45:09 07-03-2024

А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постановление. По любому водитель должен был доставить пострадавшего в мед -учреждение ,где вместе с сотрудником зафиксировали бы факт дтп. Так шо теперь у водителя имеется статья. Всё печально конечно. Водители всегда следите за движением на дорогах.

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Гость

10:50:29 07-03-2024

гость (09:45:09 07-03-2024) А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постан... У вас свои правила, у сбившего свои. Не пдд.

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Гость

10:03:35 07-03-2024

а там пешеходный?

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Гость

11:17:51 07-03-2024

Гость (10:03:35 07-03-2024) а там пешеходный?... да, это напротив Ярче на Кутузова. Около остановки.

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Гость

11:00:36 07-03-2024

а там пешеходный?----- вот именно. А то много тех, кто хочет перейти там, где он хочет)

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Андрей

10:30:23 08-03-2024

Гость (11:00:36 07-03-2024) а там пешеходный?----- вот именно. А то много тех, кто хочет... На самом деле город, населенный пункт предназначен для проживания граждан и ходят они по всей его территории без ограничений. А ограничения для автомобилей. Если так и далее пойдет, то будет не 60 по городу, а - 5 и - перемещаться на пятой точке будут со скоростью пешехода. И вопросов по поводу того посмотрел ребенок на знак пешеходного перехода, был ли он там - отпадет сам.

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Гость

13:23:26 07-03-2024

ну и когда будут наказывать водителей за нарушение прав? и без права откупиться от пострадавшего, всех лишать прав пожизненно и тогда проблем не будет. На Западе то быстро приучили наших гонщиков ПДД соблюдать, штрафы большие и взятку полицаям не сунешь. И как зайчики по правилам ездят, поэтому там и сбитых пешеходов в несколько раз меньше.

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Гость

08:38:13 08-03-2024

Гость (13:23:26 07-03-2024) ну и когда будут наказывать водителей за нарушение прав? и б... а может пещиков пора наказывать наравне с водителями? прыгнул неглядя под машину,а водитель виноват.

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Владимир

09:56:57 08-03-2024

Самое главное этот ребёнок понятия не имеет как правильно переходить дорогу, машина была уже возле него, когда он вышел на дорогу. И его счастье что отделался легко, а не попал в морг! Родителям и школе надо лучше учить детей пдд.

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Владимир

10:02:26 08-03-2024

гость (09:45:09 07-03-2024) А всё равно теперь по наезду будет делопроизводство и постан... При ДТП водитель не имеет право покидать место происшествия, надо было вызвать врачей и полицию.

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гость

11:00:57 08-03-2024

Владимир (10:02:26 08-03-2024) При ДТП водитель не имеет право покидать место происшествия,... Читайте новые правила и примечание.(уже давно водитель имеет право везти пострадавшего сам в больничку и там врачи сами вызовут сотрудника). Так что гражданин правильно выше написал (видимо сам сотрудник).

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