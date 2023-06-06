Водитель иномарки сбил самокатчика в Барнауле
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи
06 июня 2023, 11:17, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель Hyundai Solaris сбил человека на электросамокате, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
ДТП случилось в ночь на 6 июня на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, на месте происшествия работали медики.
Об обстоятельствах и состоянии пострадавшего не уточняется.
11:28:30 06-06-2023
самокатчика -- мальчика?
11:33:23 06-06-2023
человека - дровосека, человека - калека
11:47:25 06-06-2023
Как же надоели самокатчики!!!!!!!!!!!!!!!!! невозможно спокойно по тротуарам ходить! прямо беда современности! и никаких рычагов воздействия -конструктивных (!) так, сплошные с ними "поддавки"!
11:54:11 06-06-2023
Самокатчики -вредители!
12:30:41 06-06-2023
Нужно уже определить категорию самокатов - это транспортное средство и источник повышенной опасности. А значит не водитель авто сбил самокатчика, а произошло ДТП с участием автомобиля и самоката, водитель самоката нарушил ПДД и выехал на пешеходный переход. Но за вред здоровью водитель авто, к сожалению, будет отвечать и при отсутствии вины. Но обязательно должна учитываться грубая неосторожность водителя самоката при получении травмы.
12:41:45 06-06-2023
самокатчики- зло!!
12:47:01 06-06-2023
и никаких рычагов воздействия -конструктивных --------------- Бетонные бордюры. Пешеход перешагнет.
13:04:02 06-06-2023
Гость (12:47:01 06-06-2023) и никаких рычагов воздействия -конструктивных -------------... А как быть мамашкам с колясками? Лезть через бордюры? Или бабулькам стареньким?
13:09:46 06-06-2023
Гость (11:47:25 06-06-2023) Как же надоели самокатчики!!!!!!!!!!!!!!!!! невозможно спок... Ненароком выставленная рука, и самокатчик весело и задорно бороздит собою асфальт.
13:19:55 06-06-2023
Запрещать их нужно! Нет выделенных велосипедных дорожек, до свидания! Появился в городе вне дорожек (а их тупо нет), штраф, да такой чтобы папашка с мамашкой офигели!
13:21:48 06-06-2023
Электросамокат принципиально ни чем не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ДОРОГАМ, с соблюдением ПДД, по тротуарам движения для "самокатчиков" должно быть запрещено.
13:33:24 06-06-2023
Гость (13:21:48 06-06-2023) Электросамокат принципиально ни чем не отличается от мопеда,... а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?
14:06:34 06-06-2023
Гость (13:33:24 06-06-2023) а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?... какая связь между самокатом и ЛГБТ?
14:21:40 06-06-2023
Гость (13:33:24 06-06-2023) а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?... Так их и среди "водятлов" хватает.
13:35:52 06-06-2023
не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ДОРОГАМ - значит должны быть госномера. птс. водительские права. и штрафы с камер
13:47:12 06-06-2023
Гость (13:35:52 06-06-2023) не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ... и полис ОСАГО.
14:22:57 06-06-2023
между самокатом и ЛГБТ? - самая прямая. это как с обочниками - они все по умолчанию пи...
14:43:16 06-06-2023
Гость (14:22:57 06-06-2023) между самокатом и ЛГБТ? - самая прямая. это как с обочниками... а вы?
14:38:15 06-06-2023
Для самокатов и велосипедов - велосипедные дорожки (их в городе становится все больше и больше), а для пешиков - тротуары. Нужно просто уважать друг друга. Когда пешики идут прогуливаются с собачаками и детьми по велосипедным дорожкам при наличии пустого тротуара тоже бесит. На лазурной постоянно наблюдаю такую картину. Это просто неуважение друг к другу.
15:23:12 06-06-2023
Гость (14:38:15 06-06-2023) Когда пешики идут прогуливаются с собачаками и детьми по велосипедным дорожкам при наличии пустого тротуара тоже бесит.... Сшибать собачников, спиливать на землю, да и всё. Закон такое позволяет. На велодорожках они вне закона.
14:46:09 06-06-2023
А раньше здесь точно такие же комменты были о байках) но байкеры - это байкеры! как ездили, так и ездят себе), и теперь эти особи, недовольные всем, что недоступно для их понимания!) набросились на самокаты)
15:41:33 06-06-2023
Гость (14:46:09 06-06-2023) А раньше здесь точно такие же комменты были о байках) но ба... Все так же было и про спиннеры, покемонов, хагги-вагги и еще кучу всего.
15:39:19 06-06-2023
Интересно, штук 100 ДТП с самокатами за лето наберется, или будет больше? В прошлом году был момент, выезжаю со двора на пр-кт Ленина, и одновременно с двух сторон по краю дороги вылетают велоспедист и самокатчик. Оттормозился, обошлось, но напрягло стечение обстоятельств.
16:43:41 06-06-2023
Самовыпилятся.....