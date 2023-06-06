Водитель иномарки сбил самокатчика в Барнауле

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи

06 июня 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель Hyundai Solaris сбил человека на электросамокате, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось в ночь на 6 июня на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, на месте происшествия работали медики.

Об обстоятельствах и состоянии пострадавшего не уточняется.