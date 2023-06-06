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Водитель иномарки сбил самокатчика в Барнауле

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи

06 июня 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель Hyundai Solaris сбил человека на электросамокате, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

ДТП случилось в ночь на 6 июня на улице Антона Петрова. По словам очевидцев, на месте происшествия работали медики.

Об обстоятельствах и состоянии пострадавшего не уточняется. 

Комментарии 24

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Гость

11:28:30 06-06-2023

самокатчика -- мальчика?

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Гость

11:33:23 06-06-2023

человека - дровосека, человека - калека

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Гость

11:47:25 06-06-2023

Как же надоели самокатчики!!!!!!!!!!!!!!!!! невозможно спокойно по тротуарам ходить! прямо беда современности! и никаких рычагов воздействия -конструктивных (!) так, сплошные с ними "поддавки"!

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Гость

11:54:11 06-06-2023

Самокатчики -вредители!

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Анна

12:30:41 06-06-2023

Нужно уже определить категорию самокатов - это транспортное средство и источник повышенной опасности. А значит не водитель авто сбил самокатчика, а произошло ДТП с участием автомобиля и самоката, водитель самоката нарушил ПДД и выехал на пешеходный переход. Но за вред здоровью водитель авто, к сожалению, будет отвечать и при отсутствии вины. Но обязательно должна учитываться грубая неосторожность водителя самоката при получении травмы.

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Элен без ребят

12:41:45 06-06-2023

самокатчики- зло!!

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Гость

12:47:01 06-06-2023

и никаких рычагов воздействия -конструктивных --------------- Бетонные бордюры. Пешеход перешагнет.

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Гость

13:04:02 06-06-2023

Гость (12:47:01 06-06-2023) и никаких рычагов воздействия -конструктивных -------------... А как быть мамашкам с колясками? Лезть через бордюры? Или бабулькам стареньким?

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Гость

13:09:46 06-06-2023

Гость (11:47:25 06-06-2023) Как же надоели самокатчики!!!!!!!!!!!!!!!!! невозможно спок... Ненароком выставленная рука, и самокатчик весело и задорно бороздит собою асфальт.

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Гость

13:19:55 06-06-2023

Запрещать их нужно! Нет выделенных велосипедных дорожек, до свидания! Появился в городе вне дорожек (а их тупо нет), штраф, да такой чтобы папашка с мамашкой офигели!

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Гость

13:21:48 06-06-2023

Электросамокат принципиально ни чем не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ДОРОГАМ, с соблюдением ПДД, по тротуарам движения для "самокатчиков" должно быть запрещено.

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Гость

13:33:24 06-06-2023

Гость (13:21:48 06-06-2023) Электросамокат принципиально ни чем не отличается от мопеда,... а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?

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Гость

14:06:34 06-06-2023

Гость (13:33:24 06-06-2023) а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?... какая связь между самокатом и ЛГБТ?

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Гость

14:21:40 06-06-2023

Гость (13:33:24 06-06-2023) а нафиг эти лгбтэшники на проезжей части нужны?... Так их и среди "водятлов" хватает.

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Гость

13:35:52 06-06-2023

не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ДОРОГАМ - значит должны быть госномера. птс. водительские права. и штрафы с камер

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Гость

13:47:12 06-06-2023

Гость (13:35:52 06-06-2023) не отличается от мопеда, а значит и передвигаться должен по ... и полис ОСАГО.

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Гость

14:22:57 06-06-2023

между самокатом и ЛГБТ? - самая прямая. это как с обочниками - они все по умолчанию пи...

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Гость

14:43:16 06-06-2023

Гость (14:22:57 06-06-2023) между самокатом и ЛГБТ? - самая прямая. это как с обочниками... а вы?

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Гость

14:38:15 06-06-2023

Для самокатов и велосипедов - велосипедные дорожки (их в городе становится все больше и больше), а для пешиков - тротуары. Нужно просто уважать друг друга. Когда пешики идут прогуливаются с собачаками и детьми по велосипедным дорожкам при наличии пустого тротуара тоже бесит. На лазурной постоянно наблюдаю такую картину. Это просто неуважение друг к другу.

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Гость

15:23:12 06-06-2023

Гость (14:38:15 06-06-2023) Когда пешики идут прогуливаются с собачаками и детьми по велосипедным дорожкам при наличии пустого тротуара тоже бесит.... Сшибать собачников, спиливать на землю, да и всё. Закон такое позволяет. На велодорожках они вне закона.

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Гость

14:46:09 06-06-2023

А раньше здесь точно такие же комменты были о байках) но байкеры - это байкеры! как ездили, так и ездят себе), и теперь эти особи, недовольные всем, что недоступно для их понимания!) набросились на самокаты)

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Гость

15:41:33 06-06-2023

Гость (14:46:09 06-06-2023) А раньше здесь точно такие же комменты были о байках) но ба... Все так же было и про спиннеры, покемонов, хагги-вагги и еще кучу всего.

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Гость

15:39:19 06-06-2023

Интересно, штук 100 ДТП с самокатами за лето наберется, или будет больше? В прошлом году был момент, выезжаю со двора на пр-кт Ленина, и одновременно с двух сторон по краю дороги вылетают велоспедист и самокатчик. Оттормозился, обошлось, но напрягло стечение обстоятельств.

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Гость

16:43:41 06-06-2023

Самовыпилятся.....

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