Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика в Барнауле

Авария произошла на улице Власихинской

13 мая 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле водитель Volkswagen Polo сбил ребёнка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП случилось 13 мая в 13:15 в районе дома № 86 по улице Власихинской. В результате аварии восьмилетнего мальчика госпитализировали в горбольницу № 1. Полицейские проводят проверку.

Вечером 12 мая в Барнауле молодой водитель попал в аварию на Павловском тракте, в результате чего машину разорвало пополам. Автомобилист и его пассажир выжили.