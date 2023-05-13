Появились подробности страшного ДТП в Барнауле, в котором разорвало иномарку

Пострадали два человека

13 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на Павловском тракте два человека пострадали в результате ДТП, где иномарку разорвало на две части. Об этом amic.ru сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 12 мая в 23:15 в районе дома № 83д.

Предварительно установили, что водитель 2004 года рождения (водительский стаж с 2022-го) во время движения на Nissan Bluebird на большой скорости не справился с управлением и врезался в бордюрный камень и стойку дорожных знаков.

В результате аварии пострадали автомобилист и его пассажир-ровесник. Им оказали медпомощь в горбольнице № 1, пассажира госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.