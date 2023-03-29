Водитель иномарки в Барнауле выехал на встречку и спровоцировал ДТП

Автомобилист долго и упорно ехал против потока до нужного поворота

29 марта 2023, 08:49, ИА Амител

Кадр из видео

Водителя с очень странным поведением заметили в Барнауле. О нём рассказала очевидица в сообществе "В курсе 22".

"Ехала в понедельник утром на работу по Малахова от Юрина к П. Сухова, вдруг откуда ни возьмись появился автомобиль навстречу. Я притормозила, а вот женщина, ехавшая за мной, не успела. В итоге у неё разбита передняя часть авто, у меня – крышка багажника", – написала горожанка.

Она отметила, что не винит женщину, ехавшую следом, поскольку на дороге было очень скользко. При этом автомобилистка рассчитывает на то, что сможет привлечь к ответственности водителя белой иномарки, упорно двигавшегося против потока.