Водитель квадроцикла погиб на трассе Барнаул — Новосибирск

Правоохранители проводят проверку

23 декабря 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: t.me/gibddnso

Водитель квадроцикла погиб в ДТП на Чуйском тракте, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.

Авария случилась утром 23 декабря в Черепановском районе. 25-летний парень ехал со стороны Барнаула, но на 131-м километре трассы выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros.

От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте. Правоохранители проводят доследственную проверку.