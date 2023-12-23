Водитель квадроцикла погиб на трассе Барнаул — Новосибирск
Правоохранители проводят проверку
23 декабря 2023, 16:59, ИА Амител
Фото: t.me/gibddnso
Водитель квадроцикла погиб в ДТП на Чуйском тракте, сообщили в ГИБДД Новосибирской области.
Авария случилась утром 23 декабря в Черепановском районе. 25-летний парень ехал со стороны Барнаула, но на 131-м километре трассы выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros.
От полученных травм водитель квадроцикла скончался на месте. Правоохранители проводят доследственную проверку.
11:36:58 24-12-2023
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