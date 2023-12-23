Водитель легковушки сбил школьника в алтайском селе

После этого автомобилист врезался в столб

23 декабря 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Бийского района

Водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика в Бийском районе Алтайского края. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

Авария случилась 22 декабря в 12:30 в селе Первомайском. 45-летний автомобилист ехал на Lada Largus по улице Строительной и сбил ребенка, когда тот переходил дорогу "в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода". После этого водитель врезался в столб.

В результате ДТП ребенок и водитель получили травмы. Им оказали медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.