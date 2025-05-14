Водитель "Лансера" был пьян. Подробности столкновения легковушки и автобуса в Бийске

Полицейские проводят проверку

14 мая 2025, 10:02, ИА Амител

В ГАИ Алтайского края поделились подробностями столкновения автобуса и легковушки в Бийске. В результате аварии пострадали шесть человек.

По данным ведомства, ДТП случилось 14 мая в 05:15 по ул. Трофимова, 51.

"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, по предварительной информации, в состоянии алкогольного опьянения при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом ПАЗ, перевозившим работников одного из предприятий. В результате ДТП пострадали четыре пассажира и водитель Mitsubishi, а также один пассажир автобуса. Им оказана помощь", – говорится в сообщении.

Дорожные полицейские проводят проверку. Ее ход взял на контроль начальник краевого ГУ МВД генерал-майор полиции Сергей Камышев.