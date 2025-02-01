Водитель "Ларгуса" врезался в автогрейдер на Алтае

Автомобилист получил ушиб колена и грудной клетки

01 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

ДТП в Республике Алтай / Фото: 04.мвд.рф

Водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с автогрейдером в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 31 января в Усть-Коксинском районе.

40-летний местный житель за рулем "Лады Ларгус" ехал со стороны села Усть-Кокса в направлении села Талда. По пути он не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди спецтехники и допустил столкновение, когда та поворачивала налево.

В результате водитель легковушки обращался в районную больницу с ушибами колена и грудной клетки. От госпитализации отказался.

В его отношении вынесли определение о возбуждении дела по статье КоАП о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.