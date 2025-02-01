Водитель "Ларгуса" врезался в автогрейдер на Алтае
Автомобилист получил ушиб колена и грудной клетки
01 февраля 2025, 21:30, ИА Амител
Водитель легкового автомобиля пострадал при столкновении с автогрейдером в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 31 января в Усть-Коксинском районе.
40-летний местный житель за рулем "Лады Ларгус" ехал со стороны села Усть-Кокса в направлении села Талда. По пути он не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди спецтехники и допустил столкновение, когда та поворачивала налево.
В результате водитель легковушки обращался в районную больницу с ушибами колена и грудной клетки. От госпитализации отказался.
В его отношении вынесли определение о возбуждении дела по статье КоАП о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части.
09:48:52 03-02-2025
написано много, а по сути водятел грейдера при повороте налево не убедился в безопасности маневра и в него въехал водятел ларгуса