Две женщины пострадали при столкновении автобусов в центре Барнаула

Им оказывают помощь в медицинском учреждении

31 января 2025, 18:20, ИА Амител

Двум пострадавшим при столкновении маршрутки и автобуса в Барнауле оказывают помощь в медицинском учреждении. Об этом заявили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

ДТП случилось на улице Привокзальной, возле здания № 35а. Столкнулись пустой автобус № 108 и рейсовый автобус Барнаул – Артыбаш, в котором находились десять пассажиров и водитель.

"В ДТП пострадали две женщины, находившиеся в рейсовом автобусе. Пострадавшие направлены на осмотр в горбольницу № 1. Одна их них с признаками сотрясения головного мозга", – заявили в МЧС.

На место происшествия выезжала автоцистерна, работали пять сотрудников пожарно-спасательной части № 6.

Судя по видео, опубликованному в сообществе "Инцидент Барнаул", рейсовый автобус врезался в заднюю часть маршрутного. Удар был достаточно сильным – стекла разбились, а передняя часть рейсового транспортного средства смялась.