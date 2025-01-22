Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком на Алтае

Мужчина получил ушибы

22 января 2025, 15:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске при столкновении автомобилей пострадал водитель, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 21 января около 15:40 в районе дома № 50 по ул. Чорос-Гуркина.

"51-летний местный житель за рулем Volkswagen Jetta не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu Elf под управлением 36-летнего горожанина", – рассказали в ведомстве.

В результате аварии водителя легковушки с ушибами доставили в больницу, не госпитализирован. Его привлекли к административной ответственности.