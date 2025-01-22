Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком на Алтае
Мужчина получил ушибы
22 января 2025, 15:45, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске при столкновении автомобилей пострадал водитель, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 21 января около 15:40 в районе дома № 50 по ул. Чорос-Гуркина.
"51-летний местный житель за рулем Volkswagen Jetta не выдержал необходимый боковой интервал и допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu Elf под управлением 36-летнего горожанина", – рассказали в ведомстве.
В результате аварии водителя легковушки с ушибами доставили в больницу, не госпитализирован. Его привлекли к административной ответственности.
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