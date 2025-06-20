Водитель легковушки сбил 13-летнего велосипедиста на Алтае

Ребенок пересекал дорогу перед близко идущей машиной

20 июня 2025, 15:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай 13-летний велосипедист пострадал в результате наезда автомобиля, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 июня около 15:45 вблизи села Платово.

"51-летний житель Горно-Алтайска за рулем Volkswagen Jetta совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть перед близко движущимся автомобилем", – рассказали в ведомстве.

Ребенка с ушибами увезли в больницу, не госпитализирован. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.