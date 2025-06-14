Водитель "Лексуса" снес дорожный знак под Бийском
ДТП случилось у села Малоугренево
14 июня 2025, 17:55, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: t.me/bskgram
Водитель "Лексуса" снес дорожный знак в Бийском районе Алтайского края, сообщает телеграм-канал "Бийск 22".
ДТП случилось днем 14 июня в районе села Малоугренево.
Информации о пострадавших и обстоятельствах инцидента пока нет.
22:36:18 14-06-2025
Ну снёс и снёс теперь пусть сарайку свою чинит. А если ещё и попался то и за знак 100т распишут у дорожников труба с жестянкой не меньше стоит. На Островкого и Исакова все знаки стоянки запрещена от плёнки очищенные стоят. И ни кто не видит. А тут в поле и заметили.
13:58:22 15-06-2025
Понаставят знаков где ни попадя, людЯм не проехать.