Водитель "Лексуса" снес дорожный знак под Бийском

ДТП случилось у села Малоугренево

14 июня 2025, 17:55, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: t.me/bskgram

Водитель "Лексуса" снес дорожный знак в Бийском районе Алтайского края, сообщает телеграм-канал "Бийск 22".

ДТП случилось днем 14 июня в районе села Малоугренево.

Информации о пострадавших и обстоятельствах инцидента пока нет.