Водитель маршрутки в Барнауле чуть не сбил ребенка

Мальчик не торопился заступать на пешеходный переход, что его спасло

23 июня 2023, 10:19, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле водитель маршрутки чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, он остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить стоящего на обочине мальчика, но водитель маршрутного такси № 205 не стал останавливаться и пролетел мимо.

Пользователи социальных сетей отметили, что мальчика спасла неторопливость.