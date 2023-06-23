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Водитель маршрутки в Барнауле чуть не сбил ребенка

Мальчик не торопился заступать на пешеходный переход, что его спасло

23 июня 2023, 10:19, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле водитель маршрутки чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, он остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить стоящего на обочине мальчика, но водитель маршрутного такси № 205 не стал останавливаться и пролетел мимо.

Пользователи социальных сетей отметили, что мальчика спасла неторопливость.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

10:44:26 23-06-2023

Что не так. Пацан стоит на тротуаре. Попытки перейти дорогу нет. Незачем пустышку разгонять. Кто захотел в вежливого сыграть тот остановился пропустил.

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Гость

12:22:58 23-06-2023

Пацан стоял, отвернувшись от перехода, намерения переходить не демонстрировал. Регик перебдел, из-за таких заторы.

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Гость

12:55:33 23-06-2023

Гость (12:22:58 23-06-2023) Пацан стоял, отвернувшись от перехода, намерения переходить ... И ДТП.

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