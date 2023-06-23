Водитель маршрутки в Барнауле чуть не сбил ребенка
Мальчик не торопился заступать на пешеходный переход, что его спасло
23 июня 2023, 10:19, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле водитель маршрутки чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом рассказал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, он остановился у пешеходного перехода, чтобы пропустить стоящего на обочине мальчика, но водитель маршрутного такси № 205 не стал останавливаться и пролетел мимо.
Пользователи социальных сетей отметили, что мальчика спасла неторопливость.
10:44:26 23-06-2023
Что не так. Пацан стоит на тротуаре. Попытки перейти дорогу нет. Незачем пустышку разгонять. Кто захотел в вежливого сыграть тот остановился пропустил.
12:22:58 23-06-2023
Пацан стоял, отвернувшись от перехода, намерения переходить не демонстрировал. Регик перебдел, из-за таких заторы.
12:55:33 23-06-2023
Гость (12:22:58 23-06-2023) Пацан стоял, отвернувшись от перехода, намерения переходить ... И ДТП.