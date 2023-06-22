Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Барнауле

На месте работали сотрудники МЧС

22 июня 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль перевернулся в результате аварии, которая произошла на проспекте Комсомольском и улице Союза Республик в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Согласно кадрам инцидента, в столкновении приняли участие два легковых автомобиля. На месте работали сотрудники МЧС. О пострадавших в аварии не сообщается. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что утром в Барнауле водитель за рулем машины с опознавательными знаками такси сбил женщину на проспекте Ленина. Впоследствии выяснилось, что 22-летний мужчина был без прав.