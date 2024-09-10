Водитель мотоцикла погиб в ДТП под Барнаулом
В него влетел пожилой водитель на иномарке
10 сентября 2024, 15:25, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: amic.ru
Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария случилась 10 сентября в 12:30 на 29-м километре дороги Урожайная – Стуково – Новые Зори – Шахи.
69-летний водитель Honda Freed при обгоне Nissan AD выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 35-летнего мужчины. После этого Nissan столкнулся с Honda.
"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ГАИ.
16:18:13 10-09-2024
.....100+100=200 вариантов не было......
17:41:17 10-09-2024
Ещё удивляет, когда гос.номер на машину лепят 200.
01:22:59 11-09-2024
вот гад этот хрустик. Еще и дедулю обидел машины вхлам. гады хрустики
13:22:25 11-09-2024
На мотоцикле не разъехаться на встречке с автомобилем даже на двухполосной трассе даже если на встречке это грузовая - это прям фатально не повезло. Возможно мотоциклист не опытный и скорость слишком велика была (не успел)
13:22:38 11-09-2024
Ещё одним "кащеем" меньше