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Водитель мотоцикла погиб в ДТП под Барнаулом

В него влетел пожилой водитель на иномарке

10 сентября 2024, 15:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru
Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 10 сентября в 12:30 на 29-м километре дороги Урожайная – Стуково – Новые Зори – Шахи.

69-летний водитель Honda Freed при обгоне Nissan AD выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 35-летнего мужчины. После этого Nissan столкнулся с Honda. 

"В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ГАИ.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

16:18:13 10-09-2024

.....100+100=200 вариантов не было......

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Гость

17:41:17 10-09-2024

Ещё удивляет, когда гос.номер на машину лепят 200.

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Гость

01:22:59 11-09-2024

вот гад этот хрустик. Еще и дедулю обидел машины вхлам. гады хрустики

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Гость

13:22:25 11-09-2024

На мотоцикле не разъехаться на встречке с автомобилем даже на двухполосной трассе даже если на встречке это грузовая - это прям фатально не повезло. Возможно мотоциклист не опытный и скорость слишком велика была (не успел)

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Маша

13:22:38 11-09-2024

Ещё одним "кащеем" меньше

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