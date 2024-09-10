Водитель мотоцикла погиб в ДТП под Барнаулом

В него влетел пожилой водитель на иномарке

10 сентября 2024, 15:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель мотоцикла погиб в ДТП в Павловском районе Алтайского края, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария случилась 10 сентября в 12:30 на 29-м километре дороги Урожайная – Стуково – Новые Зори – Шахи.

69-летний водитель Honda Freed при обгоне Nissan AD выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением 35-летнего мужчины. После этого Nissan столкнулся с Honda.