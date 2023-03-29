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Водитель "насадил" иномарку на бетонные конусы в Барнауле

Полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения

29 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: ГИБДД
Фото: ГИБДД

В Барнауле водитель иномарки протаранил бетонные ограждения и припаркованную машину. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошёл 28 марта. Водитель Hyundai не справился с управлением, "насадил" свою машину на бетонные конструкции и врезался в припаркованный Mitsubishi.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, заметили у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол за пьяную езду, а также протокол за неповиновение требованиям полицейского. 

Водителя и пассажира Hyundai задержали.

Комментарии 6

  • и пассажира Hyundai задержали --- а пассажира то за что?
    29 марта, Гость   Ответить
  • пассажира за свидетеля
    29 марта, Гость   Ответить
  • а пассажира то за что? --- за пьяную езду
    29 марта, Гость   Ответить
  • пассажира еще прав лишат
    29 марта, Гость   Ответить
  • Мария ра на павлике
    29 марта, Гость   Ответить
  • Ох уж эти иномарочники! Совсем без мозгов!
    30 марта, Гость   Ответить
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