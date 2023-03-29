Водитель "насадил" иномарку на бетонные конусы в Барнауле

Полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения

29 марта 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: ГИБДД

В Барнауле водитель иномарки протаранил бетонные ограждения и припаркованную машину. Об этом рассказали в региональном ГИБДД.

Инцидент произошёл 28 марта. Водитель Hyundai не справился с управлением, "насадил" свою машину на бетонные конструкции и врезался в припаркованный Mitsubishi.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, заметили у виновника аварии признаки алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол за пьяную езду, а также протокол за неповиновение требованиям полицейского.

Водителя и пассажира Hyundai задержали.