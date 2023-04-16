Водитель насмерть сбил лошадь в Алтайском крае

Мужчина отвлекся, выехал на встречную полосу и врезался в гужевую повозку

16 апреля 2023, 18:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили водителя, врезавшегося в гужевую повозку. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина за рулем ВАЗ-21150 вечером ехал по селу Новоегорьевское, отвлекся, выехал на полосу встречного движения и врезался сначала в лошадь, а затем в повозку.

Извозчика выбросило на проезжую часть, он получил серьезные травмы. Лошадь в результате ДТП погибла.

Виновника аварии приговорили к 2,5 годам условно.