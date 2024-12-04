Водитель "Нивы" сбил 12-летнего школьника на Алтае

Ребенок повредил живот

04 декабря 2024, 13:50, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 48-летний водитель "Нивы" сбил 12-летнего школьника, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 3 декабря около 19:30 у дома № 10 по улице Ленкина. Мальчик переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

С травмой живота ребенка доставили в больницу, не госпитализирован. Полиция возбудила административное расследование.