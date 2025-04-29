Водитель погиб при опрокидывании иномарки на Алтае

Мужчина скончался по пути в больницу

29 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Человек погиб, еще один пострадал в результате опрокидывания автомобиля вблизи села Кош-Агач в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 28 апреля около 14:40.

"Предварительно установлено, что 30-летний местный житель за рулем Toyota RAV4, двигаясь со стороны села Беляши в направлении села Кош-Агач, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием", – рассказали в ведомстве.

По пути в больницу водитель скончался в автомобиле скорой помощи. 43-летний пассажир иномарки получил незначительные ушибы, не госпитализирован.

Полицейские проводят проверку: выясняют причины и обстоятельства ДТП.