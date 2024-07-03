Водитель получил тяжелые травмы при столкновении с автобусом и легковушкой на Алтае

Автомобилист выехал на встречку в месте, где обгон запрещен

03 июля 2024, 12:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Майма Республики Алтай водитель иномарки пострадал при столкновении с автобусом и легковушкой, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 1 июля около 09:05 у дома № 3в по улице Энергетиков.

31-летний водитель на Daewoo Matiz выехал на встречку в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" и столкнулся с автобусом ПАЗ, а затем отскочил в попутную легковушку Toyota Matrix.

В итоге зачинщик аварии был госпитализирован с тяжелыми травмами. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении.