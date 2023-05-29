Водитель пострадал при столкновении "буханки" с иномаркой в Горно-Алтайске

Один из автомобилистов проехал на красный

29 мая 2023, 19:15, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Водитель УАЗа пострадал при столкновении с легковушкой в Горно-Алтайске, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Авария случилась 28 мая около 08:15. 45-летний горожанин ехал на Toyota Sprinter Carib по проспекту Коммунистическому. На регулируемом перекрёстке он проехал на красный и столкнулся с УАЗ-2937.

В результате 43-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы. Госпитализирован. Полицейские проводят проверку.