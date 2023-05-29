Пьяный водитель на BMW протаранил забор и постройку в алтайском селе
По словам очевидцев, среди людей пострадавших нет
29 мая 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Алтайском крае пьяный водитель на легковом автомобиле BMW протаранил забор и стену стоящей за ним постройки, сообщает "В курсе 22".
Авария случилась накануне в тёмное время суток в селе Костин Лог Мамонтовского района.
По информации очевидцев, пострадавших среди людей нет.
На прошлой неделе в Мамонтовском районе на трассе погибла женщина после неудачного обгона.
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