Пьяный водитель на BMW протаранил забор и постройку в алтайском селе

По словам очевидцев, среди людей пострадавших нет

29 мая 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Алтайском крае пьяный водитель на легковом автомобиле BMW протаранил забор и стену стоящей за ним постройки, сообщает "В курсе 22".

Авария случилась накануне в тёмное время суток в селе Костин Лог Мамонтовского района.

По информации очевидцев, пострадавших среди людей нет.

На прошлой неделе в Мамонтовском районе на трассе погибла женщина после неудачного обгона.