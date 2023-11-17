Водитель рейсового автобуса столкнулся с КамАЗом в Алтайском крае

В результате ДТП пострадала девушка

17 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Павловском районе Алтайского края произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 17 ноября в 07:50 в поселке Новые Зори. Здесь на улице Промышленной 62-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту Барнаул – Черемное, при объезде стоящего на дороге КамАЗа допустил с ним касательное столкновение и съехал в кювет.

В результате пострадала 22-летняя девушка. Всего в момент ДТП в автобусе, по предварительным данным, было 12 человек. Информация по числу раненых уточняется.