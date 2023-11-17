Водитель рейсового автобуса столкнулся с КамАЗом в Алтайском крае
В результате ДТП пострадала девушка
17 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Павловском районе Алтайского края произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась 17 ноября в 07:50 в поселке Новые Зори. Здесь на улице Промышленной 62-летний водитель ПАЗа, следовавшего по маршруту Барнаул – Черемное, при объезде стоящего на дороге КамАЗа допустил с ним касательное столкновение и съехал в кювет.
В результате пострадала 22-летняя девушка. Всего в момент ДТП в автобусе, по предварительным данным, было 12 человек. Информация по числу раненых уточняется.
14:02:55 17-11-2023
В советское время водитель ПАЗа уже на пенсии бы отдыхал.
11:30:03 19-11-2023
бедный водитель. а автобус в это время где был ?